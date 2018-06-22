Ключи для автомобилей с 2019 года могут стать цифровыми
22 июня 2018 09:06
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Стандарт для технологии цифрового ключа автомобиля разработал консорциум Car Cjnnectivity (ССС), который состоит из крупнейших концернов и технологических компаний, пишут "Известия".
Новая технология сможет идентифицировать пользователей и запускать двигатель при помощи смартфонов. Планируется, что решение станет единым для всех марок автомобилей и смартфонов уже в первом квартале 2019 года, пишет телерадиокомпания «Мир».
В состав концерна входят такие автомобильные компании, как General Motors, Audi, BMW, Volkswagen, а также крупнейшие производители смартфонов Apple и Samsung.
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