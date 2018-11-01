Какие изменения затронут жизнь россиян с 1 ноября 2018 года
1 ноября 2018 13:06
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С 1 ноября в силу вступят некоторые изменения в законодательстве РФ, которые отразятся на жизни каждого россиянина, пишет argumenti.ru.
Те, кто не успел поменять полисы обязательного медицинского страхования старого образца на новые до 1 ноября, теперь смогут это сделать лишь в следующем году. Выдача полисов ОМС нового образца возобновится с января 2019 года. Впрочем, старые полисы продолжают действовать, отказать в медицинской помощи с этим полисом вам не имеют права.
С 1 ноября московских водителей начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО. Затем нововведение распространится и на другие регионы. Взыскание составит 800 рублей, и платить его придется каждый раз, когда камера зафиксирует незастрахованный автомобиль. По информации ЦОДД, около 6% водителей в Москве не имеют обязательной страховки.
С 11 ноября вступит в силу запрет ездить в зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) на летней резине. Это нововведение распространяется на автомобили массой до 3,5 тонн. Технический регламент Таможенного союза по безопасности автотранспорта рекомендует ставить шины с маркировкой «М + S» и изображением снежинки. За нарушение водителей будет штрафовать.
С завтрашнего дня россияне смогут уезжать на Ямайку без визы на 90 дней. Это касается туристических или образовательных поездок, рабочая виза на Ямайке нужна по-прежнему.
Кроме того, с 1 ноября начнет работу единый портал госзакупок малого объема, изменятся правила охраны труда на стройках, вступят в силу изменения по ЕНВД-налогу. Со 2 ноября вступит в силу закон, уточняющий правила деятельности кинофестивалей, а до 30 ноября НПФ должны предоставить в ПФР информацию по каждому застрахованному лицу, рассказал портал «Горобзор».
Фото pixabay.com
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