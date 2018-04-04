Кабмин внес изменения в порядок раскрытия информации в сфере ЖКХ
4 апреля 2018 09:08
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Правительство внесло изменение в порядок раскрытия информации компаниями, занимающимися тепло-, водоснабжением и другими коммунальными услугами. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на портале правовой информации.
«Внесены изменения в ряд нормативных правовых актов, в соответствии с которыми организации, осуществляющие тепло-, водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами, должны будут размещать подлежащую раскрытию информацию в Единой информационно-аналитической системе», –– говорится в пояснительной записке.
Публиковаться данные будут в системе «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования». Также дополнительно информация будет публиковаться на сайтах федеральных органов регулирования тарифов и органов исполнительной власти субъектов Федерации и прочих, как это делается сейчас.
Однако сейчас все данные размещаются в этих источниках в произвольной форме.
3 апреля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг, пишут "Известия".
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