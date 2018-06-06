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Кабмин направил 1,6 миллиарда на поддержку машиностроения

6 июня 2018 13:45
Кабмин направил 1,6 миллиарда на поддержку машиностроения Сумма выделена из резервного фонда Правительства.
Сумма выделена из резервного фонда Правительства.

На сайте Кабмина разместили очередное распоряжение. Информация касается финансового поддержания отраслей машиностроения. Таким образом государство направляет на развите данного направления 1,557 миллиардов. Уточняется, что сумма выделена из резервного фонда Правительства Российской Федерации только для организаций, развивающихся в области автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения. Сообщается, что субсидии направляются на неполное восполнение трат, направленных на создание системы послепродажного обслуживания. Также известно, что данные финансовые вложения должны положительно повлиять на развитию экспорта продукции в этих направлениях, пишет "ФедералПресс".

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