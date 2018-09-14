Источники опровергли появление новой дыры в обшивке «Союза»
14 сентября 2018 10:53
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Космонавты на МКС не обнаружили новых следов сверления в обшивке российского космического корабля «Союз МС-09», рассказал источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли.
Ранее в пятницу, 14 сентября, СМИ сообщили о новых повреждениях в обшивке «Союза» на противометеоритном экране за основной дырой.
Как пояснил источник, это то же самое отверстие, «а не какие-то новые следы».
«Отверстие от сверла не сквозное — до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритную защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящиеся на расстоянии полутора сантиметров от него», — отметил собеседник агентства.
В ночь на 30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см.
5 сентября источники в ракетно-космической отрасли предположили, что отверстие могло появиться еще в цехе сборки в Королеве. При этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил, что трещина возникла из-за преднамеренного воздействия изнутри.
14 сентября стало известно, что в центрах управления полетами в Москве и Хьюстоне допустили, что причиной появления отверстия могла стать утечка воздуха, а не действия «астронавтов-диверсантов», пишут "Известия".
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