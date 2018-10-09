Исчезнут ли российские города у моря в ближайшие 80 лет?
9 октября 2018 12:05
77
Специалисты организации Christian Aid уверяют, что британская столица в ближайшие 82 года рискует стать жертвой глобального потепления. Повышение уровня мирового океана приведёт к тому, что Лондон будет затоплен. Такая же участь ожидает и многие другие прибрежные города, полагают учёные.
В России таких городов множество. Лайф выяснил у специалистов, грозит ли исчезновение Санкт-Петербургу, Сочи, Адлеру, Мурманску, Владивостоку и многим другим городам.
Почему мы все так боимся глобального потепления? В первую очередь потому, что это может привести к повышению уровня моря и, как уверены многие, "мировому потопу". О возможности его угрозы рассказал Лайфу ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, кандидат географических наук Михаил Локощенко.
— Уровень океана в среднем по Земле растёт, но пока не очень быстро — около 3 мм в год. По оценкам специалистов, до конца XXI века этот уровень может подняться от полуметра до метра. Скорость подъёма может возрасти, — отметил он.
Влияет на повышение уровня моря два фактора — таяние ледников и тепловое расширение океана. То есть растёт объём воды в условиях потепления.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что опасность может грозить, если уровень воды в мировом океане поднимется на метры.
— Если растает весь ледник Гренландии, то уровень моря поднимется на 7 метров. Если вся Антарктида — 70 метров. Но это вопросы далёкого будущего. Это очень устойчивые объекты. В ближайшие столетия они не растают, — подчеркнул Михаил Локощенко.
Как отметил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, даже если уровень океана поднимется на метр-другой, тому же Петербургу, например, не грозит ничего. Угроза реальна при более существенном подъёме.
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук Александр Кислов рассказал Лайфу, какие города и постройки попадают в зону риска.
В первую очередь опасность грозит нашим привычным курортам. Специалисты отмечают, что угрозы затопления избегут разве что Ялта, Севастополь да ещё пара черноморских городов, стоящих на возвышении.
— Дело не в том, что вода поднимется и затопит их. Здесь в большей степени важно то, что при подъёме уровня те шторма, которые для этих городов играют небольшую роль, станут серьёзной угрозой. Это волны, нагоны. Это не медленные изменения, а внезапные, — отметил Александр Кислов.
Сочетание повышения уровня моря и сильного шторма может нанести катастрофические последствия.
Под угрозой небольшие городки и посёлки, стоящие вдоль черноморского побережья.
— Домики сейчас в этих пригородах расположены так, что волны до них не добивают. А когда уровень воды поднимется, они дотянутся. Основная опасность в чём: никакого предупреждения, что скоро затопит, море не даёт. То есть вы жили-жили десятками лет, и всегда волны разбивались на безопасном расстоянии. А потом их раз — и накроет, — подчеркнул специалист.
Кроме того, по его словам, в опасности все российские морские порты, расположенные на черноморском побережье.
Александр Кислов отметил, что из-за сильного подъёма уровня воды в сочетании со штормами могут быть смыты дороги, инфраструктура. Даже целые населённые пункты. Однако есть города, у которых велики шансы если не полностью выстоять, то продержаться дольше. И в первую очередь это Санкт-Петербург.
— Санкт-Петербург вряд ли смоет. Там много лет назад была построена дамба, которая должна сработать. Её строили, чтобы справиться с теми наводнениями, которые носят нагонный характер. С ними справились. Должно сработать и сейчас, — отметил Александр Кислов.
Кроме того, в зону риска на данный момент не попадает Мурманск.
— Мурманск расположен довольно высоко. Ничего с ним не случится. Речь сейчас идёт о повышении уровня воды на десятки сантиметров, поэтому Архангельск тоже не в зоне риска на ближайшие десятилетия, — сказал Александр Кислов.
Тревогу учёных вызывает судьба ДФО. Так, одни утверждают, что в зону риска попадают многие небольшие острова, расположенные в округе. С другой стороны, во Владивостоке и Хабаровске, по их словам, постоянно готовятся к возможным изменениям климата, а также любым возможным нештатным ситуациям. Поэтому, скорее всего, крупные города не пострадают. Во всяком случае, пока, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
108
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
180
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
541
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
464
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
865
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15868
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
473
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1026
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1062
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2114
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1541
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1706
Мероприятия