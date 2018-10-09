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Исчезнут ли российские города у моря в ближайшие 80 лет?

9 октября 2018 12:05
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Исчезнут ли российские города у моря в ближайшие 80 лет?
За границей учёные пугают тем, что Лондон уже до конца столетия окажется затоплен из-за глобального потепления.

Специалисты организации Christian Aid уверяют, что британская столица в ближайшие 82 года рискует стать жертвой глобального потепления. Повышение уровня мирового океана приведёт к тому, что Лондон будет затоплен. Такая же участь ожидает и многие другие прибрежные города, полагают учёные.

В России таких городов множество. Лайф выяснил у специалистов, грозит ли исчезновение Санкт-Петербургу, Сочи, Адлеру, Мурманску, Владивостоку и многим другим городам.
Почему мы все так боимся глобального потепления? В первую очередь потому, что это может привести к повышению уровня моря и, как уверены многие, "мировому потопу". О возможности его угрозы рассказал Лайфу ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, кандидат географических наук Михаил Локощенко.

— Уровень океана в среднем по Земле растёт, но пока не очень быстро — около 3 мм в год. По оценкам специалистов, до конца XXI века этот уровень может подняться от полуметра до метра. Скорость подъёма может возрасти, — отметил он.

Влияет на повышение уровня моря два фактора — таяние ледников и тепловое расширение океана. То есть растёт объём воды в условиях потепления.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что опасность может грозить, если уровень воды в мировом океане поднимется на метры.

— Если растает весь ледник Гренландии, то уровень моря поднимется на 7 метров. Если вся Антарктида — 70 метров. Но это вопросы далёкого будущего. Это очень устойчивые объекты. В ближайшие столетия они не растают, — подчеркнул Михаил Локощенко.

Как отметил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, даже если уровень океана поднимется на метр-другой, тому же Петербургу, например, не грозит ничего. Угроза реальна при более существенном подъёме.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук Александр Кислов рассказал Лайфу, какие города и постройки попадают в зону риска.

В первую очередь опасность грозит нашим привычным курортам. Специалисты отмечают, что угрозы затопления избегут разве что Ялта, Севастополь да ещё пара черноморских городов, стоящих на возвышении.

— Дело не в том, что вода поднимется и затопит их. Здесь в большей степени важно то, что при подъёме уровня те шторма, которые для этих городов играют небольшую роль, станут серьёзной угрозой. Это волны, нагоны. Это не медленные изменения, а внезапные, — отметил Александр Кислов.

Сочетание повышения уровня моря и сильного шторма может нанести катастрофические последствия.

Под угрозой небольшие городки и посёлки, стоящие вдоль черноморского побережья.

— Домики сейчас в этих пригородах расположены так, что волны до них не добивают. А когда уровень воды поднимется, они дотянутся. Основная опасность в чём: никакого предупреждения, что скоро затопит, море не даёт. То есть вы жили-жили десятками лет, и всегда волны разбивались на безопасном расстоянии. А потом их раз — и накроет, — подчеркнул специалист.

Кроме того, по его словам, в опасности все российские морские порты, расположенные на черноморском побережье.

Александр Кислов отметил, что из-за сильного подъёма уровня воды в сочетании со штормами могут быть смыты дороги, инфраструктура. Даже целые населённые пункты. Однако есть города, у которых велики шансы если не полностью выстоять, то продержаться дольше. И в первую очередь это Санкт-Петербург.

— Санкт-Петербург вряд ли смоет. Там много лет назад была построена дамба, которая должна сработать. Её строили, чтобы справиться с теми наводнениями, которые носят нагонный характер. С ними справились. Должно сработать и сейчас, — отметил Александр Кислов.

Кроме того, в зону риска на данный момент не попадает Мурманск.

— Мурманск расположен довольно высоко. Ничего с ним не случится. Речь сейчас идёт о повышении уровня воды на десятки сантиметров, поэтому Архангельск тоже не в зоне риска на ближайшие десятилетия, — сказал Александр Кислов.

Тревогу учёных вызывает судьба ДФО. Так, одни утверждают, что в зону риска попадают многие небольшие острова, расположенные в округе. С другой стороны, во Владивостоке и Хабаровске, по их словам, постоянно готовятся к возможным изменениям климата, а также любым возможным нештатным ситуациям. Поэтому, скорее всего, крупные города не пострадают. Во всяком случае, пока, пишет Лайф.

Фото pixabay.com






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