Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии
27 июля 2018 09:32
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Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
Ранее несколько СМИ сообщили о госпитализации депутата.
Собеседник агентства также выразил уверенность в том, что Кобзон поправится. "Он сильный и всегда побеждает", — сказал собеседник.
Источник уточнил, что Кобзон, у которого в 2005 году диагностировали рак, сейчас проходит курс химиотерапии.
В июне СМИ уже сообщали о госпитализации певца. По информации прессы, речь шла о плановом обследовании. Сам Кобзон комментировать эти сообщения не стал. Его сестра позже рассказала РИА Новости, что ничего серьезного не было — речь шла лишь вирусной инфекции.
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