Интернет-клеветников будут блокировать
5 апреля 2018 12:22
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Как передает «Парламентская газета», группа депутатов «Единой России» разработала поправку в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно им, судебные приставы смогут направить в Роскомнадзор заявку о блокировке сайтов, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, если владельцы порталов не сделали это прежде. Ведомство должно будет ограничить доступ к интернет-ресурсу.
Напомним, на сегодняшний день у суда и приставов нет подобных полномочий, так как они не прописаны в законодательстве. По нынешним нормам владельца сайта лишь оштрафуют за невыполнение указаний о блокировке.
3 апреля законопроект был одобрен комитетом Госдумы и отправлен на рассмотрение в первом чтении, пишет "ФедералПресс".
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