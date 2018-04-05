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Новости /  В стране  

Интернет-клеветников будут блокировать

5 апреля 2018 12:22
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Интернет-клеветников будут блокировать Судебные приставы смогут направить в Роскомнадзор заявку о блокировке сайтов.
Судебные приставы смогут направить в Роскомнадзор заявку о блокировке сайтов.

Как передает «Парламентская газета», группа депутатов «Единой России» разработала поправку в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно им, судебные приставы смогут направить в Роскомнадзор заявку о блокировке сайтов, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, если владельцы порталов не сделали это прежде. Ведомство должно будет ограничить доступ к интернет-ресурсу.

Напомним, на сегодняшний день у суда и приставов нет подобных полномочий, так как они не прописаны в законодательстве. По нынешним нормам владельца сайта лишь оштрафуют за невыполнение указаний о блокировке.

3 апреля законопроект был одобрен комитетом Госдумы и отправлен на рассмотрение в первом чтении, пишет "ФедералПресс".
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