Instagram будет удалять автоматические лайки и комментарии
20 ноября 2018 09:07
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Социальная сеть Instagram намерена принять ряд мер для борьбы против приложений, которые позволяют в автоматическом режиме оставлять комментарии, лайки и подписываться на другие учетные записи.
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте сервиса, такие приложения используют для искусственного наращивания аудитории аккаунтов, что противоречит правилам соцсети.
Отмечается, что компания разработала методы, с помощью которых компьютерные системы могут эффективно выявлять такие аккаунты и принимать необходимые меры. При этом Instagram будет уведомлять владельцев таких аккаунтов о нарушениях, пишут "Известия".
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