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Губернатор Максим Решетников выступил против переименования пермского аэропорта

19 ноября 2018 13:43
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Губернатор Максим Решетников выступил против переименования пермского аэропорта У пермского аэропорта останется прежнее название, дополнительных имен не добавится.
У пермского аэропорта останется прежнее название, дополнительных имен не добавится.

Некоторые аэропорты страны совсем скоро сменят названия. Это связано с предложением Общественной палаты РФ присвоить имена великих людей ряду аэропортов страны в рамках проекта «Великие имена России». Губернатор Прикамья высказался за сохранение прежнего названия пермского аэропорта, пишет news.rambler.ru.
Переименовать аэропорты Перми и Екатеринбурга предложил на Общественной палате РФ министр культуры Владимир Мединский. По его мнению, любой из них лучше назвать в честь Василия Татищева, но Пермь не будет менять название аэропорта.
— Проект «Великие имена России», предложенный Общественной палаты РФ — инициатива актуальная и своевременная, — прокомментировал губернатор Прикамья Максим Решетников. — Мы буквально в прошлом году сами обратились к жителям, чтобы они сами выбрали название новому аэровокзальному комплексу.

Губернатор напомнил, что прежде, чем дать название аэропорту, администрация проводила консультации с экспертами, пермяки голосовали через портал «Управляем вместе», через СМИ и соцсети. На голосование были предложены имена наших известных земляков. Из более, чем 12 тысяч пермяков, 44 процента отдали голоса за традиционное название — «Большое Савино».

— Проведенная нами социологическая проверка этот выбор подтвердила, — дополняет Максим Решетников. — Новый аэропорт уже почти год встречает и провожает наших жителей и гостей края с названием «Большое Савино». Считаю эту идею абсолютно правильной и уверен, что, также как в Пермском крае, она вызовет позитивный отклик у жителей других регионов. Так что, переименования аэропорта не будет, добавления имен не будет.

В Пермском аэропорту подтвердили, что придерживаются выбора краевых властей и не планируют переименовывать аэровокзал.

Напомним, в Самаре для аэропорта Курумоч выбирают название из четырех вариантов.



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