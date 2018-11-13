Грузовикам и автобусам разрешили ездить на летней резине круглый год
13 ноября 2018 10:17
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С сегодняшнего дня вступил в силу новый технический регламент о безопасности транспортных средств. Теперь грузовики и большие автобусы могут ездить на летней резине круглый год. Основание для этого — решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 февраля.
Нововведения касаются категорий М2, M3 (автобусы с количеством мест более восьми и массой до и более 5 тонн), N2, N3 (грузовики массой от 3,5 тонн).
Для владельцев легковых автомобилей требование использовать зимнюю резину зимой остаётся. Но штрафовать за нарушение этой нормы ГИБДД по-прежнему не будет, поскольку такого закона пока нет.
Пока сохранился штраф в 500 рублей за остаточную глубину протектора зимних шин менее 4 мм, за установку на одну ось покрышек разных размеров, моделей, с различными рисунками протектора и шипованных и нешипованных покрышек, пишет Лайф.
Напомним, ГИБДД предлагает ввести штраф в пять тысяч рублей за опасное вождение.
Фото pixabay.com
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