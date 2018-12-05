Государство решило устроить реновацию 2.0
5 декабря 2018 12:23
109
Протесты в столице по поводу реновации еще толком не отгремели. Очаги конфликтов возникают регулярно в разных точках города. Москвичей не устраивают районы, куда их переселяют, размеры квартир, компенсации. Казалось бы, что может еще сильнее подорвать право на жилье и ценности частной собственности. Как выясняется, реновация была лишь первой ласточкой. Госдума рассматривает законопроект, согласно которому власти смогут без согласия жителей (собственников) изымать у них недвижимость под коммерческую застройку. В Москве состоялась первая протестная акция. Подробности – в материале «ФедералПресс».
Речь идет о поправках в градостроительный комплекс. Согласно нововведениям, процедура изъятия земельных участков для государственных нужд будет изменена. Иначе говоря, государство сможет перераспределять землю, на которой возведены жилые дома, без разрешения собственников. Если вспомнить историю прошлого года, именно этот пункт был прописан в первоначальном проекте закона о реновации. Он и вызвал в большей степени волну негодования и протесты в Москве. Оценив критическую ситуацию, Госдума решила устроить тогда парламентские слушания. В ходе обсуждений эту часть законопроекта депутаты, казалось, вычеркнули. Но сегодня становится понятно, что так только казалось. Политики лишь законсервировали этот пункт и дождались, когда волна недовольства населения стихнет, а земли можно будет отдать застройщикам под другим предлогом.
«Это отъем у небогатого меньшинства. Сейчас экспроприируют у подавляющего меньшинства. Это наш город. У города есть определенное лицо. В город пришли застройщики, которые ради получения прибыли отнимают у москвичей понравившиеся им участки земли. Как правило, это не новые территории, а территории давно обжитые, где люди живут много лет. Там высокая цена на квартиры. То, что мы сумели предотвратить в законе о реновации, они пытаются протащить другим путем, в том числе через градостроительный кодекс», – отмечает депутат Мосгордумы Елена Шувалова.
На этот раз инициатором законопроекта выступил Минстрой. Ведомство объясняет поправки в градостроительный кодекс тем, что они позволят в значительной степени увеличить количество развиваемых территорий. Это якобы будет комплексное и устойчивое развитие территории. Предлагаемый механизм, считают в профильном министерстве, окажет благоприятное влияние на развитие строительной отрасли без установления дополнительных административных барьеров, которые могут повлиять на увеличение срока строительства.
Ранее поводом для изъятия земель могло послужить лишь аварийное состояние домов. Впрочем, это и была визитная карточка реновации: под снос уходят ветхие постройки, люди переселяются в новые красивые дома, а облик города облагораживается. Только уже в ходе реализации проекта выяснилось, что под действие программы попали далеко не все аварийные дома – под снос пошли и крепкие здания.
Законопроектом предписаны денежные компенсации собственникам в случае изъятия участков. Однако активисты не верят, что они будут соразмерны стоимости земель, на которые покусились девелоперы. Да и многие люди вряд ли захотят переезжать, даже когда увидят за окном приближающиеся землеройные ковши экскаваторов.
Сегодня инициативные группы отправили обращения председателю Госдумы Вячеславу Володину, лидерам всех думских фракций. Они также собираются обратиться и к президенту Владимиру Путину. Если это не поможет, то москвичи грозят уличными протестами. Только политологи полны скепсиса насчет целесообразности подобных акций.
«Не полыхнет. Полыхнет только тогда, когда это будет касаться людей. Люди являются собственниками земли только под частными домами. Многоэтажки собственностью не являются. Если по поводу пенсионной реформы было ясно, что она точно докатится до каждого, то насчет этого законопроекта могу сказать, что хорошо, что есть группа людей, которая это вообще заметила. У нас все уже давно забыли, что такое собственность на землю. Люди не просыпаются с мыслью, что из-под него могут отобрать землю», – считает политолог Дмитрий Журавлев.
Очевидно, что реновацию и реновацию 2.0 власти будут реализовывать порционно, в том числе и для того, чтобы не допустить централизованного протеста. Программы растянут на годы, а застройщики будут потихоньку богатеть под прикрытием властей столицы и Госдумы. Москвичам пока остается верить в то, что хотя бы одно обращение дойдет до адресата в высших инстанциях.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
121
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
386
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
712
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
616
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1056
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1151
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
979
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
908
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1317
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1709
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1745
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2938
Мероприятия