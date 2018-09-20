Госдума запустила англоязычную версию своего сайта
20 сентября 2018 13:33
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Государственная дума РФ открыла англоязычную версию своего официального сайта. Это было необходимо в связи с тем, что вырос интерес со стороны зарубежных партнеров к деятельности российских депутатов, пишет "ФедералПресс".
Стоит отметить, что рабочая группа по модернизации сайта Госдумы была создана по поручению председателя Вячеслава Володина. Именно он обратил внимание на то, что за рубежом появился огромный интерес к работе парламентариев.
«У тех, кто интересуется политикой в России, будет возможность с ней знакомиться из первоисточника», – отметил он.
О необходимости создания англоязычной версии сайта Володин говорил в ходе международного форума «Развитие парламентаризма», который прошел в июне в Москве. Об этом «ФедералПресс» сообщили в Государственном собрании (Ил Тумен) Республики Саха (Якутия).
В прошлом году также были открыты официальные страницы Госдумы в социальных сетях, в апреле этого года депутаты обновили свой официальный сайт, а в июне также были представлены для англоязычной аудитории аккаунты Госдумы в социальных сетях.
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