Госдума приняла закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры
26 июля 2018 13:57
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Госдума в четверг, 26 июля, единогласно приняла в третьем, окончательном чтении закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры.
Закон заменяет несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки на один вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры. В настоящее время военная подготовка проводится на военных кафедрах, в учебных военных центрах и на факультетах военного обучения, передает RNS.
Структуры военной подготовки располагаются в 87 российских вузах. Подготовку офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям проводят 34 учебных центра. Офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям готовят 83 военных кафедры, пишут "Известия".
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