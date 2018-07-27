Госдума приняла закон о правилах сноса "самостроя"
27 июля 2018 12:41
55
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем окончательном чтении закон, регулирующий правила сноса "самостроя" и защиты прав добросовестных собственников таких строений.
Принятый закон уточняет понятие "самовольная постройка", определяется, что постройка может быть признана самовольной, только если нарушены требования, установленные на момент начала ее создания и действующие на момент выявления самовольного строительства.
"Если собственник объекта не знал и не мог знать о действии установленных ограничений по использованию земельного участка (например, о нарушении расстояний до трубопроводов), действовал добросовестно, осуществляя строительство, получил необходимые разрешения, при этом в публичном доступе (в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)) сведений о зоне нет - тогда объект не будет являться "самовольной постройкой", таким образом, защищаются добросовестные приобретатели", - пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, слова, которого приводятся в сообщении пресс-службы парламентария.
Также в отношении постройки, признанной самовольной, вводится механизм приведения ее в соответствие с установленными требованиями: либо на основании решения органа местного самоуправления (МСУ), если объект находится в охранной зоне или нет разрешения на строительство, нет правоустанавливающих документов; либо на основании решения суда - в любых случаях.
В настоящее время, согласно действующим нормам, такая постройка должна быть снесена в срок от трех месяцев до одного года. "После принятия законопроекта у правообладателя появится возможность привести самовольную постройку в соответствие с установленными требованиями - на это отводится срок от шести месяцев до трех лет, в результате, на такую постройку может быть оформлено право собственности", - сказал Крашенинников.
Также принятый закон сужает полномочия органов местного самоуправления (МСУ) и повышает гарантии судебной защиты граждан, отметил парламентарий, пишет "Интерфакс".
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
300
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
375
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
838
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
652
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
678
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
849
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1316
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1251
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2963
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2033
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3190
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
500
Мероприятия