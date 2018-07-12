Госдума приняла в первом чтении закон об отмене роуминга по России
12 июля 2018 12:35
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В первом чтении Госдума приняла законопроект об отмене национального роуминга для сотовой связи по всей территории России.
Законопроект предусматривает полный запрет на разные тарифы для жителей России, находящихся в различных регионах страны.
Предусматривает закон и отмену платы за входящий вызов для абонента, который находится за пределами региона, в котором зарегистрирован актуальный номер.
Предложившие законопроект еще в 2017 году депутаты от партии «Справедливая Россия» уверены, что роуминг внутри страны препятствует развитию услуг связи. Кроме того, из-за внедрения таких тарифов операторы несут издержки.
В августе 2017 года ФАС отметила, что «большая четверка» операторов поддержала инициативу по отмене внутрисетевого роуминга в стране, пишет iphones.ru.
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