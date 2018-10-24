Госдума предложила наказывать россиян за вред собственному здоровью
24 октября 2018 14:00
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Депутат Госдумы внесли предложение наказывать россиян за нанесение вреда собственному здоровью. Речь идет о невыполнении рекомендации врачей после диспансеризации. На данный момент парламентарии обсуждают вопрос о введении страховой ответственности за личное здоровье, сообщает "ФедералПресс".
Как прокомментировал зампредседателя Комитета ГД по охране здоровья Николай Говорин, согласно нововведению пациент может быть наказан за нарушение предписаний. Наказание заключается в самостоятельном оплачивании своего лечения. Уточняется, что и больничный лист нарушителя также оплачиваться не будет. По словам депутата, такое нововведение способно стимулировать активность граждан, пишет life.ru.
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