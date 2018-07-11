Госдума отклонила законопроект 2003 года о гендерном равенстве
11 июля 2018 12:30
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Депутаты Госдумы отклонили во втором чтении законопроект 2003 года, который определял понятие гендерного неравенства, а также вводил гендерную квоту в партиях и гарантировал равные права мужчин и женщин при приеме на работу.
Инициаторами законопроекта выступили в то время депутаты Госдумы Вячеслав Володин, Олег Морозов, Екатерина Лахова и Геннадий Райков. Нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас защита трудовых прав женщин требует большего внимание, чем урегулирование политических прав этой группы населения.
«Ещё раз хочу подчеркнуть, что нам необходимо продумать особенно в части защиты прав женщин вопросы трудовых отношений и оплаты труда. На первый план выходят именно эти вопросы», — цитирует «Интерфакс» председателя нижней палаты парламента.
Вместе с тем Володин заявил, что в Госдуме вопросы политических прав женщин «решены более эффективно, чем вопросы в отношении мужчин». По его словам, доля женщин в нижней палате парламента составляет 18%, однако процент женщин, занимающих руководящие должности, гораздо выше.
«Кроме трех должностей вице-спикеров, руководителей комитетов, руководителя аппарата Государственной Думы, женщины занимают еще должности первых заместителей, заместителей комитетов как правило», — утверждает Володин.
При этом председатель Госдумы подчеркнул, что вопросы, связанные с защитой прав женщин на труд и равной оплатой труда, требуют законодательного регулирования.
Законопроект о гендерном равенстве предлагал зафиксировать норму, по которой мужчины и женщины, выполняющие идентичную работу, должны получать одинаковую зарплату. Кроме того, поправки к закону вводили гендерную квоту в органах власти и политических организациях. Так, партии, набравшей на выборах 3% голосов избирателей, могли уменьшить госфинансирование, если в списке ее кандидатов доля мужчин превышала долю женщин на 10 п.п. Кроме того депутаты предлагали ввести понятие харрасмента — сексуального домогательства по месту работы, пишут "Известия".
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