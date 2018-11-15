Госдума обсуждает смягчение наказания за репост
15 ноября 2018 13:56
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Госдума рассматривает в первом чтении законопроект о замене уголовной ответственности за лайк и репост на административную. Такое предложение выдвинули эксперты ОНФ. Они вместе с Генпрокуратурой проанализировали случаи, когда граждане получали уголовной срок за распространения экстремистской информации в интернете, пишет "ФедералПресс".
Госдума в первом чтении рассматривает законопроект, который внес в парламент Владимир Путин. Предполагается, что уголовную ответственность заменят на административную для тех, кто в первый раз «попался» за размещение экстремистской информации в интернете. ОНФ рассчитывает на поддержку всех фракций Госдумы.
«Президент поддержал позицию экспертов ОНФ и поднял этот вопрос на самый высокий уровень. И уже сегодня депутаты рассматривают его в первом чтении. Думаю, что инициатива будет поддержана всеми фракциями и депутатами без исключения, так как она более чем правильная и своевременная», – рассказала координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.
Ранее предложение было представлено в докладе ОНФ и Генпрокуратуры РФ, который был направлен Путину. Все положения доклада обсуждались с представителями научного и адвокатского сообщества, со специалистами из Верховного суда и Совета по правам человека.
Общественники и эксперты из прокуратуры проанализировали использование в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности». Они изучили десятки случаев привлечения к ответственности за репосты экстремистских материалов. Эксперты считают, что количество информации и скорость ее распространения в интернете не всегда позволяют эффективно ее проанализировать и осмыслить. Также они отмечают, что необходимо обращать внимание на мотивы тех, кто поставил лайк или сделал репост.
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