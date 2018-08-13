Госдума может запретить называть ненатуральную колбасу продукт мясом
13 августа 2018 11:26
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Депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов направил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову письмо с предложением запретить называть мясной продукцию, которая содержит менее 50% мяса.
— Если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться "имитацией колбасного изделия". Также на этикетке должны указываться и вероятные опасности для здоровья при длительном употреблении такого "заменителя колбасы", — приводит текст письма РИА "Новости".
По мнению депутата, данный шаг будет логичным и не позволит производителям вводить покупателей в заблуждение. Милонов считает, что большая часть имеющейся на прилавках продукции "зачастую не имеет к мясу и мясным материалам никакого отношения".
Аналогичную проблему Милонов видит среди прохладительных напитков. По его словам, магазины наполнены различными газировками, которые "на 100% являются химическими продуктами, способными нанести самый тяжёлый вред здоровью человека любого возраста".
Фото pixabay.com
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