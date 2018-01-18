Госдума хочет жёстко наказывать производителей за замедление смартфонов
18 января 2018 12:30
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Депутат от ЛДПР Василий Власов обратился в ФАС с просьбой усиления ответственности компаний за замедление смартфонов.
В запросе, в частности, упоминается ситуация с Apple и iPhone:
"Некоторые производители смартфонов сознательно используют различные методы сокращения срока службы эксплуатации производимого ими товара с целью заставить покупателя приобретать новый товар".
В качестве примера Власов указал законодательство Франции, где за такие действия вводят уголовную ответственность.
Нечто подобное депутат хочет ввести и в России. Для этого предлагается немного изменить российское законодательство. Сейчас парламентарий работает над законопроектом, сообщает ТАСС.
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