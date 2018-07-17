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Новости /  В стране  

Госдума 17 июля рассмотрит в первом чтении поправки в закон «О рекламе»

17 июля 2018 10:51
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Госдума 17 июля рассмотрит в первом чтении поправки в закон «О рекламе»
Он разрешает телеканалам отводить под рекламу не 9, а 12 минут в час.

Законопроект, предлагающий кардинально изменить правила размещения рекламы на ТВ, будет рассмотрен нижней палатой парламента в первом чтении 17 июля. Об этом сообщил РБК председатель профильного думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Сам комитет, как следует из его письменного заключения, уже поддержал концепцию рассматриваемого законопроекта.

Поправки в закон «О рекламе» 6 июля в Госдуму внесли депутаты-единороссы Антон Горелкин и Марина Мукабенова (позже к ним присоединились еще три депутата). Законодатели предлагают разрешить телевещателям отводить под рекламу в час не 9 минут, как сейчас, а 12. Но в сутки общая продолжительность рекламы по-прежнему будет ограничена 216 минутами. Таким образом вещатель сможет в какие-то часы показывать 12 минут рекламы, в какие-то, чтобы уложиться в суточную квоту, — значительно меньше.

Поправки призваны сделать ТВ более привлекательным для рекламодателей, оценили инициативы депутатов сотрудники рекламных агентств. Сами вещатели заявляли РБК, что, получив возможность зарабатывать больше денег, они смогут предложить зрителям более качественный контент.


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