Голодающий депутат: питаться на детское пособие еще труднее, чем сидеть на «министерской диете»
16 ноября 2018 13:08
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В октябре саратовский министр труда Наталья Соколова заявила, что люди могут полноценно питаться на 3500 рублей в месяц. Она предложила гражданам рацион из кефира и «макарошек». После этого высказывания чиновница была уволена, пишет ФедералПресс.
Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко решил попробовать «министерскую диету» на себе. С 24 октября питается на 3500 рублей в месяц. Он планирует закончить эксперимент 23 ноября. За это время депутат похудел на шесть килограммов. Он считает, что размер продуктовой корзины следует поднять до десяти тысяч рублей в месяц, а прожиточный минимум – до 20 тысяч.
Бондаренко предложил сесть на такую же диету главе правительства РФ Дмитрию Медведеву. Он заявил, что так сейчас питается половина населения России, и премьер-министр должен попробовать это на себе.
Депутат рассказал о мизерном размере детского пособия в регионе. «(Чем) питаться на продуктовую корзину, еще хуже можно питаться только на пособие для ребенка», – приводит его слова РИА «Новости». По словам Бондаренко, базовый размер пособия на ребенка его регионе равен 414 рублям и 77 копейкам в месяц.
Напомним, сейчас в рацион Бондаренко входят суп на куриных костях, яйца, тушеные овощи, яблоки и карамельные конфеты. Он не может сделать питание разнообразней из-за строгих финансовых ограничений.
Фото pixabay.com
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