Голодающий депутат: питаться на детское пособие еще труднее, чем сидеть на «министерской диете»

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В селе проживает около 1000 человек. И до настоящего времени условия для занятия спортом отсутствовали не только в самом Троицком, но и в близлежащих селах - Ивашевке и Чекалино.
В селе Троицкое состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки
В рамках семинара были проведены круглые столы, на которых обсудили меры господдержки участников реализации нацпроекта, а также инструментарии по оптимизации офисных процессов с целью повышения производительности труда
В правительстве СО состоялся семинар по реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"
На торжество пригласили участковых уполномоченных со всего города. Нескольким из них были присвоены новые звания, многие, в том числе и молодые сотрудники, были отмечены грамотами.
В Самаре участковых уполномоченных полиции поздравили с 95-й годовщиной образования службы
Будьте бдительны и осторожны!
Для посетителей парков Самары: Выход на лёд парковых водоемов опасен для жизни!
Приговором суда Дуняшкину и Тагайхонову назначено наказание каждому по 14 лет лишения свободы, а Шарифову – 11 лет лишения свободы.
В Самарской области члены банды осуждены на длительные сроки за бандитизм, разбои, похищения и вымогательства
С 15 ноября специальная техника поисково-спасательных подразделений для работы на водных объектах была поставлена на зимнее хранение и законсервирована.
ПСС СО: Выход на воду на маломерных судах для граждан опасен для жизни
Руководитель музея - подполковник внутренней службы в отставке Марина Рачиба, провела для ребят увлекательную экскурсию.
Ученики школы № 45 посетили Музей истории органов внутренних дел Самарской области
Иск о расторжении брака подавал Евгений Петросян после того, как его жена обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества.
Суд развел Петросяна и Степаненко
сегодня  Пятница, 16 ноября, 16:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/11:
USD 66.62
-1.38
EUR 75.54
-1.22
Искать
Новости /  В стране  

Голодающий депутат: питаться на детское пособие еще труднее, чем сидеть на «министерской диете»

16 ноября 2018 13:08
109
Голодающий депутат: питаться на детское пособие еще труднее, чем сидеть на «министерской диете»
Он считает, что размер продуктовой корзины следует поднять до десяти тысяч рублей в месяц.

В октябре саратовский министр труда Наталья Соколова заявила, что люди могут полноценно питаться на 3500 рублей в месяц. Она предложила гражданам рацион из кефира и «макарошек». После этого высказывания чиновница была уволена, пишет ФедералПресс.

Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко решил попробовать «министерскую диету» на себе. С 24 октября питается на 3500 рублей в месяц. Он планирует закончить эксперимент 23 ноября. За это время депутат похудел на шесть килограммов. Он считает, что размер продуктовой корзины следует поднять до десяти тысяч рублей в месяц, а прожиточный минимум – до 20 тысяч.

Бондаренко предложил сесть на такую же диету главе правительства РФ Дмитрию Медведеву. Он заявил, что так сейчас питается половина населения России, и премьер-министр должен попробовать это на себе.
Депутат рассказал о мизерном размере детского пособия в регионе. «(Чем) питаться на продуктовую корзину, еще хуже можно питаться только на пособие для ребенка», – приводит его слова РИА «Новости». По словам Бондаренко, базовый размер пособия на ребенка его регионе равен 414 рублям и 77 копейкам в месяц.

Напомним, сейчас в рацион Бондаренко входят суп на куриных костях, яйца, тушеные овощи, яблоки и карамельные конфеты. Он не может сделать питание разнообразней из-за строгих финансовых ограничений.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
316
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
305
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
795
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
864
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
836
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
870
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
724
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
738
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1149
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1510
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1569
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2702
Весь список

Мероприятия
В Самаре отметят День рождение режиссера Эльдара Рязанова
В Самаре состоится матч любительского футбола «Уличный красава»
Самара поддержит Всемирный день недоношенных детей
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные