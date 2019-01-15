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Голикова заявила о снижении числа бедных россиян

15 января 2019 12:44
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Голикова заявила о снижении числа бедных россиян За девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%.
 За девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%.

В России снизилось число граждан, живущих за чертой бедности. Об этом во вторник, 15 января, сообщила вице–премьер российского правительства Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума.

По ее словам, за девять месяцев 2018 года число бедных россиян снизилось на 0,5 процентного пункта, передает ТАСС. Голикова привела данные, что уровень бедности в России в 2015 — 2016 годах составлял 13,3% а в 2017-м, впервые с 2012 года, данный показатель снизился и составил 13,2%.

За девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, отметила вице-премьер, тогда как в 2017 году этот показатель составил 13,8%.

В июле Росстат констатировал, что абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума впервые снизилось за пять лет. Эта доля сократилась с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в 2017-м. 29 декабря в Нижегородской области создали рабочую группу для реализации пилотного проекта по снижению уровня бедности. Ее участники должны разработать меры для обеспечения устойчивого роста реальных доходов граждан, пишут "Известия".

pixabay.com
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