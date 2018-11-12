«Глупость». Эксперт оценил отказ от ракеты «Союз-ФГ»
12 ноября 2018 13:55
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Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин прокомментировал решение Роскосмоса отказаться от эксплуатации ракеты «Союз-ФГ». По его словам, это большая глупость с точки зрения коммерческих пусков, пишет "ФедералПресс".
Ионин считает, что «Союз-2.1а» является более дорогой ракетой, чем «Союз-ФГ», поэтому решение о смене более дешевой ракеты на дорогую является глупостью. «Это заявление Роскосмоса не по существу. Может быть, у Роскосмоса больше нет информационных поводов», – сказал эксперт.
Также он подчеркнул, что «Союз-2.1а» позволяет вывести на орбиту большую массу. «Ракеты серии «Союз-2», – это ракеты полностью на цифровой системе управления, там полностью российские комплектующие. Плюс там более мощные двигатели, которые позволяют выводить корабль с большей массой, хотя для пилотируемого корабля это неактуально, потому что его масса одинакова. Для коммерческих нагрузок это может сыграть свою роль», – рассказал он в эфире агентства «Национальная служба новостей».
Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о том, что с 2020 года Россия прекратит эксплуатацию ракеты носителя «Союз-ФГ», неудачно стартовавшую в октябре с экипажем для МКС. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».
Фото pixabay.com
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