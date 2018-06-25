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Новости /  В стране  

Глава думского комитета рассказал об уровне инфляции во второй половине года

25 июня 2018 12:05
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Глава думского комитета рассказал об уровне инфляции во второй половине года
Депутат рассказал о поправках в бюджет, принятых Госдумой на прошлой неделе.

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, чем грозит повышение НДС малому и среднему бизнесу и что получат россияне от поправок в бюджет.

По словам депутата, во втором полугодии уровень инфляции составит 3,3-3,5 %. Он отметил, что это полезно для развития малого м среднего бизнеса. Предприниматели получают кредиты по ставке 6,5 % годовых, что ниже ключевой ставки Центробанка.

Глава комитета рассказал о поправках в бюджет, принятых Госдумой на прошлой неделе. Он отметил, что принятие этого документа всегда сопровождается болезненными политическими спекуляциями. «Правда, нужно признать, что сейчас эта тенденция пошла на спад», – отметил он.

Депутат рассказал, что в ходе принятия бюджета Госдума одобрила поправку Галины Хованской (Справедливая Россия) об освобождении от платы за капремонт Героев Соцтруда. Также была принята поправка Олега Смолина (КПРФ) об увеличении субсидий объединениям инвалидов.

По словам Макарова, поправки в бюджет дадут возможность регионам покупать больше школьных автобусов и машин скорой помощи. Кроме того дополнительные средства получат различные области промышленности, пишет ФедералПресс.
Он также отметил, что законопроект о повышении НДС до 20 % нужно рассмотреть уже в июле. «Это необходимо сделать до сентября, чтобы в России сложилась прогнозируемая ситуация для малого и среднего бизнеса, – рассказал Макаров. – Представители делового сообщества сами просят нас не затягивать с решением».
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