Глава ВТБ придумал, как отказаться от доллара
14 сентября 2018 11:45
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Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о плане, с помощью которого России можно будет отказаться от доллара. По его словам, план состоит из четырех пунктов. Речь идет, в том числе, и о переходе с доллара на расчеты с другими странами в таких валютах, как евро, юань или рубль, пишет ФедералПресс.
Отмечается, что евро на данный момент занимает 20 % от общего объема расчетов в мире. Остальные резервные валюты не достигли и 5 %. Костин предложил перерегистрировать российские холдинги на территории РФ.
Сейчас для большей привлекательности российского бизнеса организуются отечественные свободные экономические зоны. Также он отметил, что немаловажным моментом является перевод в Россию размещение еврооблигаций, пишет rg.ru.
Фото pixabay.com
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