Глава «Почты России» попросил правительство отложить снижение беспошлинного порога для зарубежных посылок €1 тыс. до €200
13 июня 2018 12:57
Глава «Почты России» Николай Подгузов обратился к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой отложить введение пошлин на посылки дороже $200 с 2019-го на 2021 год. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием соответствующего письма.
Свою просьбу Подгузов аргументирует тем, что «Почта России» технологически не готова к этому шагу, а взимание дополнительных пошлин парализует работу оператора.
Сейчас пошлины налагаются на посылки с зарубежными товарами стоимостью более $1 тыс. При превышении взимается пошлина 30%. Однако с 1 июля согласно проекту Минфина порог на беспошлинный ввоз товаров из зарубежных интернет-магазинов будет снижен до €500, а с 1 января 2019-го — до €200. К этому же времени должна быть понижена и ставка таможенной пошлины — до 15%.
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