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Глава Министерства просвещения России Ольга Васильева считает некорректной идею переноса начала учебного года

1 сентября 2018 10:35
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Глава Министерства просвещения России Ольга Васильева считает некорректной идею переноса начала учебного года
Есть знаковые события, которые привязаны к конкретным датам, считает она.

Глава Министерства просвещения России Ольга Васильева считает некорректной идею переноса начала учебного года на более позднее время.
"Есть знаковые события, которые привязаны к конкретным датам. И двигать их куда-либо было бы не слишком корректно. Поставьте себя на место первоклашек и их родителей, у которых отняли 1 сентября", – сказала Васильева в интервью ТАСС, приуроченном к началу нового учебного года.
Министр подчеркнула, что в России сложилась традиция отмечать День знаний именно 1 сентября. В текущем году, учеба в школах Москвы и Московской области, а также, в частности, в Карелии, Северной Осетии, Хабаровского края и Новосибирской области начнется после 1 сентября. Это связано с тем, что в 2018 этот день приходится на субботу.

Фото pixabay.com
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