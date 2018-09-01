Глава Министерства просвещения России Ольга Васильева считает некорректной идею переноса начала учебного года
1 сентября 2018 10:35
57
Глава Министерства просвещения России Ольга Васильева считает некорректной идею переноса начала учебного года на более позднее время.
"Есть знаковые события, которые привязаны к конкретным датам. И двигать их куда-либо было бы не слишком корректно. Поставьте себя на место первоклашек и их родителей, у которых отняли 1 сентября", – сказала Васильева в интервью ТАСС, приуроченном к началу нового учебного года.
Министр подчеркнула, что в России сложилась традиция отмечать День знаний именно 1 сентября. В текущем году, учеба в школах Москвы и Московской области, а также, в частности, в Карелии, Северной Осетии, Хабаровского края и Новосибирской области начнется после 1 сентября. Это связано с тем, что в 2018 этот день приходится на субботу.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
296
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
824
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1455
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1024
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1845
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1614
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
308
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1227
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
844
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
933
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
934
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
682
Мероприятия
В Самаре на площади Куйбышева состоится грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболуSamara Open–2018