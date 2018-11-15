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Глава МВФ призвала центробанки задуматься о выпуске своих цифровых валют

15 ноября 2018 11:30
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Глава МВФ призвала центробанки задуматься о выпуске своих цифровых валют
По словам Кристин Лагард, мир быстро меняется и деньги должны меняться вместе с ним.

Происходящие в современном мире перемены меняют и роль денег, спрос на наличные быстро снижается, и возможно, что уже через каких-то 20–30 лет расплатиться ими будет практически невозможно, предупреждает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Выступая на финтех-конференции в Сингапуре, Лагард призвала центробанки разных стран уже сейчас задуматься над выпуском собственных цифровых валют.

«Мы плывем по миру информации, где данные стали «новым золотом». И это значит, что и сами деньги должны меняться. Мы ждем, что они будут более удобными, возможно даже, станут выглядеть не так серьезно. Мы ждем, что они будут интегрированы с социальными сетями, легко доступны онлайн и пригодны для расчетов между отдельными людьми, в том числе микроплатежей. И, конечно же, мы ждем, что все это будет дешево, безопасно и защищено от преступников и любопытных глаз», — сказал Лагард.

По ее словам, центробанки должны быть готовы заполнить брешь, возникающую в результате ухода с рынка наличных денег, так как только государство может обеспечить цифровую экономику не просто удобными, но и гарантирующими безопасность потребителей и общества в целом деньгами. В частности, по словам Лагард, эмитируемая центробанками цифровая валюта в цифровом мире могла бы стать «недорогой и эффективной» альтернативой платежам, проводимым крупными частными компаниями, и не допустить возникновения монополий, пишет РБК.

При этом такая цифровая валюта, отмечает Лагард, могла бы обеспечивать и необходимую многим законопослушным людям конфиденциальность. Ведь именно ради защиты своей личной жизни многие сейчас используют наличные деньги там, где могли бы заплатить, например, банковской картой.

«Представьте себе, что люди, покупающие пиво и замороженную пиццу, чаще допускают просрочку по ипотечным кредитам, чем покупатели брокколи и минеральной воды. Что делать тому, кто жаждет пива и пиццы, но не хочет, чтобы его кредитный рейтинг снизился? Сегодня он достает наличку. А завтра? Будет ли частная платежная система подталкивать вас к прилавкам с брокколи?» — сказала Лагард.

Центробанки, по словам главы МВФ, могли бы выпускать цифровые валюты, использование которых позволяло бы законопослушным пользователям сохранять свою анонимность, так как информация о плательщике не передавалась бы (за исключением оговоренных в законе случаев) никому, в том числе и властям.

«Когда я покупаю пиццу и пиво, супермаркет, банк и маркетологи не знают, кто я. И государство тоже, по крайней мере по умолчанию. Контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма может проходить в фоновом режиме. Если возникнут подозрения, завесу анонимности можно снять и провести расследование. Такой подход был бы хорош для пользователей, плох для преступников и лучше подходил бы государству по сравнению с наличными», — отметила Лагард.

Глава МВФ подчеркнула, что лучшим вариантом стало бы сотрудничество (в той или иной форме) центробанков с частными компаниями, с тем чтобы именно центробанки обеспечивали проведение транзакций, а частники — работу с клиентами. Лагард также отметила, что не считает свой подход универсальным, но уверена в том, что перемены нужны: «Технология меняется, и мы должны меняться тоже. Чтобы не остаться последним листом на мертвой ветке».

Фото: Andrew Harrer / Bloomberg
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