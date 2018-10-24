Глава МЧС предложил взыскивать с рыбаков затраты на их спасение
24 октября 2018 10:14
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Глава МЧС Евгений Зиничев во время визита на Сахалин выступил с предложением наказывать рублём рыбаков, выходящих на лёд вопреки предупреждениям спасателей.
По мнению Зиничева, попавшим в чрезвычайное положение людям нужно возмещать затраты на горючее, расходующееся в ходе спасательной операции.
— Спасение рыбаков влечёт большие финансовые издержки. Запрет выхода на лёд даёт право поднять вопрос о том, чтобы выставить счёт за поисково-спасательную операцию — как минимум за ГСМ, — цитирует Зиничева РИА "Новости".
В ответ на это заявление главы МЧС председатель Правительства Сахалинской области Вера Щербина пообещала проработать данную инициативу на законодательном уровне.
Фото pixabay.com
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