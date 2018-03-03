«Газпром» объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной
3 марта 2018 12:35
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«Газпром» приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.
Председатель правления компании Алексей Миллер пояснил, что речь идет о расторжении не только контракта на поставку газа украинским потребителям, но и договора на транзит газа в Европу. Оба этих контракта должны были действовать до конца 2019 года.
Решение о начале расторжения контрактов Миллер объяснил тем, что решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило интересы «Газпрома».
«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным. «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», — пояснил Миллер.
Источник РБК в трейдерской «дочке» «Газпрома» «Газпром экспорте» сообщил РБК, что немедленного отказа от транзитного маршрута через Украину через разрыв контракта с «Нафтогазом» не будет.
«Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину», — сказал собеседник РБК.
Это четко следует из официального сообщения «Газпрома», сказал сотрудник монополии: компания начала процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже, но сейчас их действие продолжается.
Высокопоставленный источник РБК в Минэнерго сообщил, что Минэнерго не привлечено в разрешение споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Собеседнику было неизвестно о готовящемся заявлении Миллера о перспективе расторжения контрактов с украинской компанией по поставкам и транзиту российского газа.
Отвечая на вопрос РБК, как ведомство будет реагировать на угрозу невыполнения обязательств перед иностранными покупателями российского газа в случае отказа от транзита через Украину, он ответил: «Наших обязательств нет, есть обязательства «Газпрома». Россия, как государство, не является гарантом этих обязательств. Все вопросы к «Газпрому».
«Мы не комментируем заявление «Газпрома», пока мы не увидим от них каких-либо официальных документов», — заявили РБК в департаменте по корпоративным коммуникациям «Нафтогаза Украины».
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