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GPS и ГЛОНАСС хотят перевести на единый стандарт времени

24 июня 2018 09:47
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GPS и ГЛОНАСС хотят перевести на единый стандарт времени
Сейчас время на борту спутников различных систем отличается в наносекунды.

Операторы глобальных навигационных спутниковых систем рассматривают возможности перехода к единому стандарту времени, заявили в НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.

Как уточнили в научно-исследовательском институте, речь идет о таких операторах, как американская GPS, российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская BeiDou. В настоящее время все перечисленные системы навигации имеют свой стандарт времени.

По данным «РИА Новости», вопрос перехода к единому стандарту обсуждался в июне на встрече в Вене.

«Обсуждаемый вопрос предполагает введение новой опорной шкалы времени, которая обеспечит более оперативный обмен данными при синхронизации системных шкал времени глобальных навигационных спутниковых систем», — отметили в НИИ.

Как полагают эксперты, перевод на единое время необходим, так как сейчас время на борту спутников различных систем отличается в наносекунды. Но за это время спутник успевает пролететь сравнительно большое расстояние, что отражается на расхождении шкал времени, пишут "Известия".
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