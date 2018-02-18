ГИБДД против введения профессиональных и любительских прав
18 февраля 2018 10:31
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Минтранс подготовил законопроект, предлагающий разделить водительские права на две категории: любительские и профессиональные. Но в ГИБДД выступили против данной инициативы. В этом ведомстве против, т.к. контролировать подготовку водителей-профессионалов планируется передать именно им. В МВД уверены, что обучать профессиональных водителей нужно не в автошколах, а в специальных организациях.
Законопроект не был поддержан и Минобрнауки. В этом ведомстве не стали вдаваться в подробности, но заявили, что их позиция с замечаниями и предложениями направлена в Минтранс.
Авторы законопроекта уверены, что в России необходимо повысить уровень подготовки водителей-профессионалов. Для получения профессиональных прав им необходимо пройти обучение на дополнительных курсах, где отрабатываются навыки вождения в «нештатных ситуациях», где учат основам безопасности при перевозке опасных грузов и пассажиров, где могли бы отрабатываться навыки вождения двухэтажного и сочлененного автобуса. А в программе обучения водителей-любителей можно было бы убрать такие темы, как организация таксомоторных перевозок, принципы организации перевозок навалочных и сыпучих грузов, руководство работой подвижного состава.
Данный законопроект уже одобрен Союзом транспортников России, Российским автотранспортным союзом, Минтрудом, Профсоюзом работников автотранспорта и дорожного хозяйства. Но как отметили в Минрансе, перед тем как вносить законопроект на рассмотрение в Госдуму, его еще могут доработать, сообщают "Самарские водители".
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