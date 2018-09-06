5G в России в ближайшие пару лет не ожидается
6 сентября 2018 10:35
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Несмотря на планы ряда российских операторов как можно скорее предоставить своим абонентам доступ к сетям пятого поколения 5G, правительство приняло решение о переносе глобального запуска на 2021 год.
"К концу 2021 года мы хотели бы иметь коммерческую эксплуатацию, по крайней мере какое-то значимое количество базовых станций, которые бы обеспечивали стабильную работу сети в крупных городах", - заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Речь идет о российских городах-миллионниках. Первый тестовый запуск планируют осуществить уже в 2020 году, а сама концепция дальнейшего развития 5G-сетей будет утверждена уже в первом квартале 2019 года.
Увы, все сроки были сдвинуты по сравнению с изначальными планами по развитию 5G. Акимов подверкнул, что Россия не собирается бороться за звание страны, которая одной из первых запустила сети пятого поколения. Да и стимулировать операторов пока слишком рано, пишет ТАСС.
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