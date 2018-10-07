Футбольный матч закончился со счётом 43:1 - забил даже вратарь
7 октября 2018 10:57
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Встреча московских команд третьего дивизиона "СШ-75" и "Интер" закончилась со счётом 43:1. В матче, который проходил на стадионе "Автомобилист", забить удалось даже вратарю "СШ-75", правда с пенальти. "Интер" за время всего матча смог ответить только одним мячом. Нарезку голов опубликовала победившая команда на своём YouTube-канале.
"СШ-75" находится на десятом месте в турнирной таблице московской зоны третьего дивизиона, а "Интер" на 15-м, последнем месте.
Комментаторы видеоролика называют матч договорняком и замечают, что даже вратарь проигравшей команды бегал больше, чем защитники, пишет Лайф.
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