Фотографии нового iPhone появились в Сети
2 сентября 2018 11:34
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Фотографии нового смартфона iPhone XS американской корпорации Apple за несколько дней до официальной премьеры появились в Сети.
Портал 9to5Mac опубликовал снимки на своей странице в социальной сети Twitter. Предположительно, телефон можно будет приобрести в золотой расцветке. Также сообщалось, что он будет выпущен в двух версиях: с OLED-экраном диаметром 5,8 и 6,5 дюйма, пишет «Федеральное агентство новостей».
Кроме того, 9to5Mac ожидает, что компания представит еще одну новинку — бюджетный IPhone c 6,1-дюймовым экраном с более дешевой технологией LCD. Презентация трех новых моделей смартфонов состоится 12 сентября, пишут «Известия».
Фото: twitter.com/9to5mac
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