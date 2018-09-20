Финляндия собирается отгородиться от русских кабанов забором
20 сентября 2018 10:04
144
Финляндия планирует построить на восточной границе забор из стальной сетки, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней (АЧС), сообщает портал Yle.
Ранее в 200 километрах от российско-финской границы на территории России были выявлены случаи заражения диких кабанов АЧС. Это заметно обеспокоило Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии.
Советник министерства Катри Левонен утверждает, что вирус умирает при температурах выше 80 градусов, но свинину так обычно не обрабатывают. Из-за этого чума может сохраняться в продукции, сделанной из свинины. Финны переживают, что кабаны могут занести болезнь с территории РФ через границу, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
421
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15191
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
480
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
662
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
727
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1070
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
641
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
734
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1717
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1207
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1330
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1283
Мероприятия