Финансисты рассказали о росте зарплат россиян в 2019 году
29 января 2019 11:01
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Реальная заработная плата россиян в 2019 году может увеличиться не менее чем на четыре процента, а при оптимистическом сценарии — на семь процентов. В 2020-м рост реальной заработной платы продолжится. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование Финансового университета при Правительстве России.
Несмотря на рост зарплат, эксперты не прогнозируют роста реальных доходов населения. По их оценкам, этот показатель может вернуться к росту лишь в 2020 году.
— В годовом исчислении он может увеличиться минимум на один процент. В оптимистическом варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить шесть-семь процентов, — рассказал проректор Финансового университета Алексей Зубец.
Инфляция же начнёт снижаться со второй половины 2019 года и в итоге составит менее четырёх процентов — это будет связано с сокращением потребительской активности, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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