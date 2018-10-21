Финальный отчёт по аварии "Союза" утвердят 30 октября
21 октября 2018 11:59
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Окончательный отчёт по аварии корабля "Союз МС-10" утвердят 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", отметив, что в этот же день будут утверждены и рекомендации предприятиям ракетно-космической промышленности.
Напомним, 11 октября вскоре после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" произошла авария двигателя. Экипаж выжил, благополучно приземлившись в Казахстане. Ранее СМИ сообщили, как именно повредили блок "Союза" при сборке, пишет Лайф.
Фото: © Пресс-служба ЦВО
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