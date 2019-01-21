Федерация бокса России признана лучшей по итогам 2018 года
21 января 2019 09:14
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Федерация бокса России признана лучшей по итогам 2018 года, сообщает Европейская конфедерация бокса. Награду получил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.
Чествование прошло в Роттердаме в рамках чемпионата Нидерландов по боксу.
Также наградили лучших боксеров и тренеров по итогам года, технических делегатов и судей. Лучшим судьей 2018 года признан российский специалист Сергей Крутасов, передает Радио Маяк.
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