ФСБ дала мессенджерам 10 дней на передачу ключей шифрования

56

Организаторы распространения информации (такие как Telegram) обязаны предоставить ФСБ РФ ключи шифрования в возможно короткий срок, но не более 10 дней.Соответственный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уполномоченным подразделением по получению ключей шифрования назначается Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ.Если в течение 10 дней ключи не передадут госорганам, мессенджеры могут быть заблокированы в России, сообщает РИА Новости.