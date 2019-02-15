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ФАС выяснила, кто виноват в росте цен на бензин

15 февраля 2019 11:50
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ФАС выяснила, кто виноват в росте цен на бензин
Антимонопольщики считают, что рост цен на бензин в 2018 году мог произойти из-за карательного сговора двух нефтетрейдеров.

Федеральная антимонопольная служба выяснила, кто виноват в росте цен на бензин в 2018 году. По мнению специалистов ФАС, в подорожании топлива виноват биржевой трейлер «Солид – товарные рынки», который находился в картельном сговоре с ООО «А-Ойл».

ФАС по итогам проверок возбудила дело о сговоре между двумя нефтетрейдерами: ООО «А-Ойл» и АО «Солид – товарные рынки». Не исключается, что им удавалось манипулировать на бензиновых торгах. Также они могли оказать влияние на общий рост цен на бензин в 2018 году.

Добавим, что ООО «А-Ойл» принадлежит экс-менеджеру «Солида», но в самих компания какую-либо связь отрицают. «Солид» является крупнейшим биржевым трейдером на рынке нефтепродуктов. В 2017 году выручка организации составила 57 млрд рублей, а чистая прибыль была равна 123 млн рублей.

Подозрения ФАС в обеих компаниях отвергли, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Госдума в 2018 году просила проверить ФАС резкий рост цен на бензин в России. Депутаты отмечали, что возможно подорожание топлива связано с увеличением стоимости нефти на бирже.


Фото: pixabay.com
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