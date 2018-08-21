ФАС возбудила дела в отношении операторов «большой четверки»

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Операторы связи ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» не исполнили предупреждения об устранении дискриминационных условий, выданное антимонопольным органомРанее ФАС России выдала предупреждения «большой четверке» о прекращении действий, в которых содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства.Для целей осуществления информационных, сервисных и транзакционных рассылок операторы связи оказывают организациям, в том числе и банкам услугу массовой рассылки СМС-сообщений.По результатам проведенного расследования ФАС России установила, что условия договоров с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров организаций с государственным участием в капитале.В действиях операторов связи ФАС России усматривает признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в создании дискриминационных условий, при которых потребители услуг смс-рассылки поставлены в неравное положение.Кроме того, действия ПАО «ВымпелКом» по отмене возможности транслитерации смс-сообщений с кириллицы на латиницу могли привести к удорожанию стоимости смс-рассылки в 2 раза, при этом действия оператора каким-либо образом не обоснованы и квалифицируются ФАС России по пункту 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.Операторам «большой четверки» надлежало устранить дискриминационные условия договоров в течение 14 дней со дня получения предупреждения, не допуская ухудшения существующего положения заказчиков смс-рассылки.ПАО «ВымпелКом» дополнительно надлежало отозвать уведомления об отмене возможности транслитерации смс-сообщений.ФАС России по результатам анализа материалов, поступивших от операторов, считает предупреждения не исполненными.На основании части 8 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции возбуждены дела по признакам нарушения п. 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в отношении ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл».В отношении ПАО «ВымпелКом» дело возбуждено по признакам нарушения пунктов 3,8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.Заседания Комиссий по рассмотрению дел пройдут ориентировочно в сентябре, сообщается на сайте ФАС.Фото pixabay.com