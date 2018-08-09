ФАС: повышение НДС повлияет на стоимость бензина
9 августа 2018 13:47
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В Федеральной антимонопольной службе признали, что повышение НДС до 20% повлияет на стоимость бензина, "точно так же, как на все другие товары и продукцию". При этом в ФАС пообещали "обеспечить устойчивость на рынке".
А депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о госрегулировании цен на бензин и дизельное топливо - для "защиты потребителей от постоянного роста цен". Им объяснили, что такой шаг может противоречить договору стран-членов Евразийского экономического союза о проведении скоординированной энергополитики, основанной на рыночном ценообразовании, пишет СарБК.
Фото: pixabay.com
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