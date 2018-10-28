Елизавета Туктамышева одержала победу на втором в сезоне этапе Гран-при в Канаде
28 октября 2018 10:12
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на втором в сезоне этапе Гран-при в канадском Лавале. По сумме короткой и произвольной программ 21-летняя спортсменка набрала 203,32 балла. Второе место по итогам двух программ заняла Мако Ямасита из Японии.
Третьей стала россиянка Евгения Медведева, выигравшая произвольную программу. Следующий этап пройдет в Хельсинки со 2 по 4 ноября, на данном этапе дебютирует олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, передает Радио Маяк.
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