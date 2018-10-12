Эксперты выяснили, сколько россияне тратили за поход в магазин в сентябре
12 октября 2018 13:36
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Средний чек россиян за один поход в магазин в сентябре этого года увеличился на 4,8%, или на 24 рубля, и в итоге составил 519 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным холдинга "Ромир", во всех федеральных округах России, кроме Дальневосточного, средний чек за прошлый месяц стал больше.
Однако эксперты отметили, что годовой рост всё равно не случился. В сравнении с сентябрём 2017 года средний чек уменьшился на 1%, снизившись до 524 рублей.
Также отмечается, что в гипермаркетах России в прошедшем месяце показатель в сравнении с августом вырос на 9%, а в супермаркетах — на 8,5%. В небольших магазинах традиционной торговли средний чек упал на 3,9%.
Ранее эксперты выяснили, сколько денег потратили жители России на одежду в сентябре.
Фото pixabay.com
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