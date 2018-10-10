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Новости /  В стране  

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

10 октября 2018 13:36
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Эксперты назвали самые востребованные профессии в России
При этом 22% заявленных вакансий предназначены для соискателей с уровнем образования бакалавриат.

Директор ситуационного центра социально-экономического развития регионов России РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Смелов назвал самые востребованные профессии в стране.

Выяснилось, что больше всего открытых вакансий в таких сферах, как здравоохранение, информационные технологии, физкультура и спорт, образование и наука. Кроме того, наиболее востребованными являются специалисты в смежных производственных областях.

При этом 22% заявленных вакансий предназначены для соискателей с уровнем образования бакалавриат. Среди них 46% — в сфере информационных технологий, приводит результаты исследования "Российская газета".

Ранее вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец заявила, что среди молодёжи наиболее популярными профессиями являются повар, кондитер, автомеханик, строитель и IT-специалист.


Фото pixabay.com
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