Эксперты назвали марки самых угоняемых в России автомобилей
18 июля 2018 09:07
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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ведущих российских страховых компаний, чуть меньшей популярностью у угонщиков пользовались марки Renault, Lexus и Mazda.
Самыми угоняемыми среди лидеров стали модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai ix35, Hyundai i30, Hyundai Genesis.
Среди угоняемых автомобилей японского автоконцерна Toyota названы Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV4, Toyota Hilux. Также преступники чаще всего выбирали Kia Sportage, Kia Rio, Kia Ceed, Kia Optima, Kia Quoris.
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