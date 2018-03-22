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Экономисты подсчитали цену предложенных Путиным реформ

22 марта 2018 13:59
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Экономисты подсчитали цену предложенных Путиным реформ
Затраты на реализацию новых экономических инициатив Владимира Путина могут достичь 20,5 трлн руб. в 2018–2024 годах.

Затраты на реализацию экономических реформ, анонсированных 1 марта президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, могут достичь 20,5 трлн руб. в период 2018–2024 годов, следует из обзора «Россия после выборов», подготовленного экономистами Росбанка Евгением Кошелевым и Анной Заигриной, пишет РБК.

Из них 8,4 трлн руб. придется на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, 5,2 трлн — на повышение качества здравоохранения, 3,6 трлн — на совершенствование образования и 3,4 трлн — на улучшение демографии, оценил Росбанк. Путин был переизбран на шестилетний срок на выборах 18 марта с результатом более 76% голосов.

Обеспечить такое финансирование не удастся, если расходы консолидированного бюджета останутся на уровне 34% от ВВП, утверждают экономисты. По их подсчетам, покрыть эти затраты можно за счет бюджетного маневра в широком понимании, потребующего четырех элементов — сокращения социальных расходов (на 7,8 трлн руб. за шесть лет), сокращения расходов на оборону (на 6 трлн руб.), увеличения доходов (на 4 трлн руб.) и ослабления бюджетного правила, которое позволит высвободить остающиеся 2,7 трлн руб. (450 млрд руб. ежегодно).

Действующее бюджетное правило устанавливает пороговую цену нефти в $40 за баррель в реальном выражении (индексируется на 2% ежегодно): доходы от нефти дороже этого уровня сберегаются в резервах и не могут направляться на текущие бюджетные расходы. Оно накладывает «чрезмерно жесткие» ограничения на объем расходов, писал экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Если повысить цену отсечения хотя бы до $45 за баррель, то даже при сохранении прогнозного курса доллара, заложенного в бюджет на 2018 год (64,7 руб.), расходы только в этом году можно было бы повысить на 525 млрд руб., отмечают аналитики Росбанка. Комбинируя различную пороговую цену нефти (например, $50 за баррель) и прогнозный курс (например, 60 руб. за доллар), можно высвободить до 700 млрд руб. в год, следует из расчетов банка.

Параметры перераспределения средств между расходными статьями бюджета, учитывая отсутствие конкретики в послании Путина, эксперты взяли из программы Кудрина, поскольку считают, что она будет использоваться в будущих реформах. Кудрин предлагал снизить расходы на оборону и безопасность с 7,4 до 6,5% от ВВП, что сэкономит около 6 трлн руб. в 2018–2024 годах, а также оптимизировать социальные расходы за счет увеличения пенсионного возраста и перехода к адресному распределению субсидий, что сэкономит около 7,8 трлн руб.

При своевременной реализации экономических реформ несырьевую налоговую базу можно увеличивать на 2,5–3% ежегодно, что позволит получить еще 4 трлн руб. за шесть лет, оценивают в Росбанке.

Положительный эффект от реформ будет отложенным и проявится не ранее чем через пять-десять лет, предупреждают эксперты. Перераспределение бюджетных статей будет нейтральным для текущего экономического роста. Прямое воздействие на реальную экономику в пределах 0,2–0,3% ВВП окажет лишь смягчение бюджетного правила.

В послании 1 марта Путин заявил о новых целях по модернизации российской экономики, которые вскоре должны оформиться в новые «майские указы». В следующие шесть лет, по словам президента, Россию ждет увеличение расходов на образование, здравоохранение, инфраструктуру и городскую среду. Они будут финансироваться за счет роста экономики, темпы которого должны превысить среднемировые за счет новых налоговых условий и наращивания инвестиций. В итоге экономика России должна войти в пятерку крупнейших в мире, поручил президент. Экспертам остались не ясны источники финансирования озвученных Путиным инициатив. Похожие цели президент ставил и в 2012 году, но часть из них не была достигнута.
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